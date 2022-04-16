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Обстріл Лисичанська: окупанти намагалися спалити фургони з хлібом

Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (t me dom_channel)
Автор: Артем Горовенко

Російські окупанти при обстрілі Лисичанська 16 квітня цілилися у фургони з хлібом. В результаті загорілися три вантажівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Луганської обласної адміністрації.

"Упевнений, вони стріляли туди усвідомлено. Був навідник. Зрадник хотів залишити лисичан без хліба. Ворог застосував потужне озброєння. Втім, рятувальникам вдалося приборкати полум'я, яке охопило три хлібні фургони, і убезпечити ще п'ять", - зазначив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Зазначимо, сьогодні після чергового обстрілу знову загорівся Лисичанський нафтопереробний завод.

Крім того, через обстріли була зірвана сьогоднішня евакуація з цього міста.

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ЛисичанськВійна Росії проти України