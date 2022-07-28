Ракетный удар по Кропивницкому: десятки раненых, есть жертвы

Российские оккупанты 28 июля нанесли ракетный удар по городу Криповницкий. В результате обстрела погибли 5 человек, еще 25 - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

Глава областной военной администрации озвучил последнюю информацию по состоянию на 15:00. По его словам, произошли "прилеты" в ангары Летной академии и компании "Урга".

"Сейчас известно о 5 погибших и 25 раненых: 12 военных и 13 гражданских в больнице. Их жизни ничего не угрожает", - сказал Райкович.

Он также добавил, что пострадала авиационная техника: гражданский самолет АН-26 и учебные самолеты. Кроме этого, были повреждены близлежащие дома.