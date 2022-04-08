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Обстрел Краматорска будет одним из обвинений на трибунале против России, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украина ожидает жесткой глобальной реакции на военное преступление, совершенное в Краматорске. Обстрел железнодорожной станции будет одним из обвинений на трибунале против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что ответственность России неизбежна.

"Как и массовые убийства в Буче, как и многие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на трибунале, который точно произойдет. Все силы мира должны быть направлены на установление, кто и что делал, поминутно, как и какие приказы отдавались. Откуда ракеты, кто перевозил, кто отдавал команду", - заявил президент.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты атаковали железнодорожный вокзал в Краматорске утром 8 апреля. Изначально сообщалось о 30 погибших.

Затем глава Одесской ОВА Павел Кириленко сообщил, что погибли 50 человек, среди них 5 детей.

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Владимир Зеленский