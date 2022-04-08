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Обстріл Краматорська буде одним із звинувачень на трибуналі проти Росії, - Зеленський

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Україна очікує жорсткої глобальної реакції на військовий злочин, скоєний у Краматорську. Обстріл залізничної станції буде одним із звинувачень на трибуналі проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президент України Володимира Зеленського.

Він зазначив, що відповідальність Росії неминуча.

"Як і масові вбивства в Бучі, як і багато військових злочинів Росії, ракетний удар по Краматорську має стати одним зі звинувачень на трибуналі, який точно відбудеться. Всі сили світу має бути спрямовані на встановлення, хто і що робив, щохвилини, як і які накази віддавалися. Звідки ракети, хто перевозив, хто віддавав команду", - заявив президент.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти атакували залізничний вокзал у Краматорську вранці 8 квітня. Спочатку повідомлялося про 30 загиблих.

Потім глава Одеської ОВА Павло Кириленко повідомив, що загинули 50 людей, серед них 5 дітей.

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Володимир Зеленський