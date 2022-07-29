UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел колонии в Еленовке: Генштаб отрицает причастность ВСУ

Фото: Генштаб отрицал причастность ВСУ к обстрелу колонии в Еленовке (РосСМИ)
Автор: Сергей Пышкин

Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

В Генштабе отметили, что Россия умышленно ударила по колонии по нескольким причинам:

  • обвинить Украину в совершении "военных преступлений";
  • скрыть пытки над пленными, а также расстрелы.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии Командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили",- пишет пресс-служба Генштаба.

Пресс-служба добавляет, что ракетные войска и артиллерия Украины благодаря высокоточному оружию союзников наносят исключительно точные удары по военным российским объектам.

Украинские военные придерживаются принципов и выполняют нормы международного гуманитарного права, не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где содержат военнопленных собратьев.

"Российский враг продолжает свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданской инфраструктуры и населения, скрывая этим свои коварные действия", - добавляет пресс-служба Генштаба.

Заявления страны-агрессора, оккупанта и спонсора терроризма являются ложью и очередной провокацией, за которую она будет нести ответственность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныРоссийская ФедерацияУкраинаГенштаб ВСУ