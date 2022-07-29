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Обстріл колонії в Оленівці: Генштаб заперечує причетність ЗСУ

Фото: Генштаб заперечив причетність ЗСУ до обстрілу колонії в Оленівці (РосЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Росія умисно завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де у той момент утримувались українські полонені, що призвело до численних жертв.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

У Генштабі зазначили, що Росія умисно вдарила по колонії з декількох причин:

  • звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів";
  • приховати тортури над полоненими, а також розстріли.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії Командування сухопутних військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали", - пише пресслужба Генштабу.

Пресслужба додає, що ракетні війська й артилерія України завдяки високоточній зброї союзників завдають виключно точні удари по військових російських об'єктах.

Українські військові дотримуються принципів й виконують норми міжнародного гуманітарного права, не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де утримують військовополонених побратимів.

"Російський ворог продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії", - додає пресслужба Генштабу.

Заяви країни-агресора, окупанта й спонсора тероризму є брехнею та черговою провокацію, за яку вона буде нести відповідальність.

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