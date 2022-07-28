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Обстріл Київської області: названо кількість ракет, випущених по регіону

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Київ, Четвер 28 липня 2022 09:55
Обстріл Київської області: названо кількість ракет, випущених по регіону Фото: російські війська завдали ракетного удару по Київській області (nationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

Під час ранкової атаки на Київську область російські війська випустили в бік регіону 5 ракет. Основний удар припав по Вишгородському району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Київської ОВА Олексія Кулеби в ефірі телемарафону.

За його словами, в області працювала система протиповітряної оборони, проте кілька ракет потрапили в об'єкти інфраструктури.

Також Кулеба зазначив, що на даний момент немає інформації про жертви і поранених.

Як відомо, вранці 28 липня російська армія завдала ракетного удару по одній з громад Вишгородського району Київської області. Обстрілу піддався об'єкт інфраструктури. На місці працюють всі екстрені служби.

Крім того, у поліції вже показали кадри "прильоту" по Київській області і уточнили, що інформації про постраждалих або загиблих поки немає.

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Київська область ракетный удар
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