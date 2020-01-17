Обстрел Ираном военной базы с американцами: пострадали 11 человек

В результате ракетного удара Ирана по военной базе с американцами в Ираке пострадали 11 американцев. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление центрального командования Соединенных Штатов.

Отмечается, что у части пострадавших были признаки контузии после взрыва, а потому им пришлось оказывать помощь.

"Они до сих пор находятся под наблюдением", - заявил представитель военного ведомства Билл Урбан.

По его словам, пострадавших отправили в Германию и Кувейт.

Добавим, что после обстрела США сначала заявили об отсутствии пострадавших и погибших.

Напомним, в воскресенье, 12 января, в Ираке обстреляли ракетами из установки "Катюша" военную авиабазу, где размещаются американские военные. Тогда военнослужащие США заявили, что знали о предстоящей атаке на американскую авиабазу Аль-Асад в Ираке.

Кроме того, 7 января Иран провел ракетный обстрел авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы неподалеку Багдада. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом на убийство главного командира Ирана Касема Сулеймани, которое было совершено по приказу американского президента Дональда Трампа.