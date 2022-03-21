UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрел "Химпрома" в Сумах: стало известно о пострадавшем

Фото: в Сумах российские военные обстреляли "Сумыхимпром" (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Мария Кучерявец

В результате аварии на заводе "Сумыхимпром", которая произошла в результате вражеского обстрела пострадал один из сотрудников предприятия. Ему уже оказана помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Сумского городского совета.

"Персонал предприятия и сотрудник ГСЧС проявили мужество и слаженность во время ликвидации последствий аварии - все действия происходили четко с планом ликвидации аварийных ситуаций. К сожалению, один из сотрудников предприятия получил травму, ему оказана оперативная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Сейчас последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы, трубопровод загерметизирован, наложен специальный бандаж. Как указано в сообщении, никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

Напомним, сегодня около 4 утра в результате российского обстрела территории предприятия "Сумыхимпром" был поврежден один резервуар с аммиаком.

Впоследствии стало известно, что спасатели ликвидировали аварию по утечке аммиака на предприятии "Сумыхимпром", а работники предприятия начали регламентные работы по восстановлению технологического процесса.

Война России против Украины продолжается уже 26-й день. Обо всем, что происходит в стране и мире - читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СумыВойна России против Украины