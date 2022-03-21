Обстрел "Химпрома" в Сумах: стало известно о пострадавшем

"Персонал предприятия и сотрудник ГСЧС проявили мужество и слаженность во время ликвидации последствий аварии - все действия происходили четко с планом ликвидации аварийных ситуаций. К сожалению, один из сотрудников предприятия получил травму, ему оказана оперативная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Сейчас последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы, трубопровод загерметизирован, наложен специальный бандаж. Как указано в сообщении, никакой угрозы населению и окружающей среде нет.

Напомним, сегодня около 4 утра в результате российского обстрела территории предприятия "Сумыхимпром" был поврежден один резервуар с аммиаком.

Впоследствии стало известно, что спасатели ликвидировали аварию по утечке аммиака на предприятии "Сумыхимпром", а работники предприятия начали регламентные работы по восстановлению технологического процесса.

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