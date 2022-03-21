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Обстріл "Хімпрому" в Сумах: стало відомо про постраждалого

Фото: в Сумах російські військові обстріляли "Сумихімпром" (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Марія Кучерявець

Внаслідок аварії на заводі "Сумихімпром", яка сталася внаслідок ворожого обстрілу, постраждав один зі співробітників підприємства. Йому вже надано допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Сумської міської ради.

"Персонал підприємства та співробітник ДСНС проявили мужність та злагодженість під час ліквідації наслідків аварії - всі дії відбувались чітко з планом ліквідації аварійних ситуацій. На жаль, один зі співробітників підприємства отримав травму, наразі йому надана оперативна медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Наразі наслідки надзвичайної ситуації повністю ліквідовано, трубопровід загерметизовано, накладено спеціальний бандаж. Як зазначено в повідомленні, жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає.

Нагадаємо, сьогодні близько 4 ранку в результаті російського обстрілу території підприємства "Сумихімпром" був пошкоджений один резервуар з аміаком.

Згодом стало відомо, що рятувальники ліквідували аварію з витоку аміаку на підприємстві "Сумихімпром", а працівники підприємства розпочали регламентні роботи з відновлення технологічного процесу.

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