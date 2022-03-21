Обстрел "Химпрома" в Сумах: спасатели ликвидировали аварию

В Сумах спасатели ликвидировали аварию по утечке аммиака на предприятии "Сумыхимпром". Работники предприятия начали регламентные работы по восстановлению технологического процесса.

"В 07:49 авария по выбросу аммиака в г. Сумы на территории ПАО "Сумыхимпром" ликвидирована", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня около 4 утра в результате российского обстрела территории предприятия "Сумыхимпром" был поврежден один резервуар с аммиаком.

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