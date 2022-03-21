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Обстріл "Хімпрому" в Сумах: рятувальники ліквідували аварію

Фото: у Сумах російські військові обстріляли "Сумихімпром" (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Валерія Поліщук

У Сумах рятувальники ліквідували аварію з витоку аміаку на підприємстві "Сумихімпром". Працівники підприємства розпочали регламентні роботи з відновлення технологічного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"О 07:49 аварія з викиду аміаку в м.Суми на території ПАТ "Сумихімпром" ліквідована", - йдеться в повідомленні.

У службі додали, що підрозділи ДСНС завершили роботи.

Нагадаємо, сьогодні близько 4 ранку в результаті російського обстрілу території підприємства "Сумихімпром" був пошкоджений один резервуар з аміаком.

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 26-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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