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Обстрел Харьковской области: названы последствия ночной атаки россиян

Фото: российские войска уничтожили университет в Харькове (t.me/synegubov)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на среду, 6 июля, российские войска ударили по районам Харькова и области. В результате обстрела есть разрушения и раненые, в том числе дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

После полуночи россияне нанесли удар по Основянскому району, ракета упала на открытой территории. При этом в Новобаварском районе в результате обстрела разрушена часть административного здания.

В Киевском районе Харькова из-за ракетного удара фактически уничтожено помещение высшего учебного заведения.

Кроме того, ночью враг обстрелял Изюмский, Харьковский, Чугуевский, Богодуховский районы области. Обстрелы спровоцировали пожары в жилых домах и на открытой территории. Также загорелось поле с пшеницей.

"За сутки в области пострадали 3 человека: 2 – Чугуевский район, среди них – ребенок 1 год 11 месяцев и мужчина 64 лет. Без госпитализации. Мужчина 50 лет госпитализирован из Гусаровки", - рассказал Синегубов.

Напомним, ранее сообщалось, что пока нет опасности наступления на Харьков.

При этом ракетные удары по Харькову и другим городам Украины продолжаются. В разведке считают, что усиление ракетных ударов связано со сменой руководителя так называемой "специальной военной операции" в Украине.

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