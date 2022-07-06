Обстріл Харківської області: названо наслідки нічної атаки росіян

Після півночі росіяни завдали удару по Основ'янському району, ракета впала на відкритій території. При цьому в Новобаварському районі в результаті обстрілу зруйнована частина адміністративної будівлі.

У Київському районі Харкова через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу.

Крім того, вночі ворог обстріляв Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони області. Обстріли спровокували пожежі в житлових будинках і на відкритій території. Також загорілося поле з пшеницею.

"За добу в області постраждали 3 людини: 2 – Чугуївський район, серед них – дитина 1 рік 11 місяців і чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований з Гусарівки", - розповів Синєгубов.