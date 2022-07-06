RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Харківської області: названо наслідки нічної атаки росіян

Фото: російські війська знищили університет у Харкові (t.me/synegubov)
Автор: Руслан Гаращенко

У ніч на середу, 6 липня, російські війська вдарили по районах Харкова та області. В результаті обстрілу є руйнування і поранені, в тому числі діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Після півночі росіяни завдали удару по Основ'янському району, ракета впала на відкритій території. При цьому в Новобаварському районі в результаті обстрілу зруйнована частина адміністративної будівлі.

У Київському районі Харкова через ракетний удар фактично знищено приміщення вищого навчального закладу.

Крім того, вночі ворог обстріляв Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони області. Обстріли спровокували пожежі в житлових будинках і на відкритій території. Також загорілося поле з пшеницею.

"За добу в області постраждали 3 людини: 2 – Чугуївський район, серед них – дитина 1 рік 11 місяців і чоловік 64 років. Без госпіталізації. Чоловік 50 років госпіталізований з Гусарівки", - розповів Синєгубов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поки немає небезпеки наступу на Харків.

При цьому ракетні удари по Харкову та іншим містам України тривають. У розвідці вважають, що посилення ракетних ударів пов'язане зі зміною керівника так званої "спеціальної військової операції" в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україніракетный удар