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Обстрел Харькова: количество пострадавших увеличилось, есть погибшие

Фото: обстрел Харькова (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В Харькове в результате сегодняшнего обстрела ранены 15 человек, 3 погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу председателя Харьковского облсовета Наталью Попову.

"Обстрел Харькова россиянами. Предварительно 15 человек ранены. Среди раненых есть дети. 3 погибших. Это не окончательное количество", - написала Попова.

Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Харьков в частности Северную Салтовку.

Также сегодня россияне обстреляли эвакуационную колонну под Харьковом.

Ночью обстрелы города также не утихали. В результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры.

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