Обстрел Харькова: количество пострадавших увеличилось, есть погибшие

В Харькове в результате сегодняшнего обстрела ранены 15 человек, 3 погибли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу председателя Харьковского облсовета Наталью Попову.
"Обстрел Харькова россиянами. Предварительно 15 человек ранены. Среди раненых есть дети. 3 погибших. Это не окончательное количество", - написала Попова.
Напомним, сегодня оккупанты обстреляли Харьков в частности Северную Салтовку.
Также сегодня россияне обстреляли эвакуационную колонну под Харьковом.
Ночью обстрелы города также не утихали. В результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры.