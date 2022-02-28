Обстріл Харкова: понад 10 загиблих, десятки поранених

Російські окупанти сьогодні, 28 лютого, обстріляли ракетними системами залпового вогню "Град" житлові райони Харкова. В результаті ворожого обстрілу загинули, за попередніми даними, понад 10 людей.

"Після останнього обстрілу міста Харкова до лікарень надійшло 31 особа з пораненнями різного ступеня тяжкості", - розповіли рятувальники, зазначивши, що кількість жертв та постраждалих може зрости.

У ДСНС додали, що кількість жертв буде названа пізніше. Водночас глава Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів, що під ворожим обстрілом загинули щонайменше 11 людей.

Загалом за останню добу, за даними рятувальників, до лікарень Харкова доправили 44 поранених. Семеро людей з загальної кількості госпіталізованих - померли.