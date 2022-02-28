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Обстріл Харкова: понад 10 загиблих, десятки поранених

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Харків, Понеділок 28 лютого 2022 16:18
Обстріл Харкова: понад 10 загиблих, десятки поранених Фото: російські окупанти обстріляли Харків (t.me Pravda_Gerashchenko)
Автор: Дмитро Левицький

Російські окупанти сьогодні, 28 лютого, обстріляли ракетними системами залпового вогню "Град" житлові райони Харкова. В результаті ворожого обстрілу загинули, за попередніми даними, понад 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну державну адміністрацію та Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Після останнього обстрілу міста Харкова до лікарень надійшло 31 особа з пораненнями різного ступеня тяжкості", - розповіли рятувальники, зазначивши, що кількість жертв та постраждалих може зрости.

У ДСНС додали, що кількість жертв буде названа пізніше. Водночас глава Харківської ОДА Олег Синєгубов розповів, що під ворожим обстрілом загинули щонайменше 11 людей.

Загалом за останню добу, за даними рятувальників, до лікарень Харкова доправили 44 поранених. Семеро людей з загальної кількості госпіталізованих - померли.

Нагадаємо, обстріл Харкова стався сьогодні близько опівдня.

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