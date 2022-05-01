ru ua
Вс, 01 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрел эвакуационных автобусов в Попасной: водитель попал в плен

Новина українською →
Луганск, Воскресенье 01 мая 2022 21:34
Обстрел эвакуационных автобусов в Попасной: водитель попал в плен Фото: водитель одного из эвакуационных автобусов из Попасной попал в плен (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Водитель одного из автобусов с эвакуированными жителями Попасной Луганской области, которые 29 апреля обстреляли оккупанты, жив. Мужчина попал в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

"Водитель обстрелянного эвакуационного автобуса в Попасной - жив. Рашисты взяли его в плен" ,- сообщил глава ОВА.

По его словам, водитель эвакуационного автобуса - Михаил Панков, обычный учитель истории Врубовской школы. Мужчина в течение многих недель помогал жителям Попасной уехать в безопасное место и привозил продукты тем, кто оставался в городе.

Захватив водителя в плен оккупанты записали с ним пропагандистское интервью и показали по центральному российскому телеканалу. Они заставили его говорить, что украинская власть якобы не занимается эвакуацией людей и бросила на произвол.

"Ложь, которой россияне только и живут. Убивают, лгут и уничтожают", - подчеркнул Гайдай.

Фото: водитель одного из эвакуационных автобусов из Попасной попал в плен (facebook.com/sergey.gaidai.loga)

Напомним, на месте расстрела эвакуационных автобусов в Попасной была обнаружена только одна поврежденная машина со следами крови в салоне.

Отметим, после этого случая эвакуацию из Попасной приостановили до поиска безопасного маршрута.

Война России против Украины идет 67-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск Попасная Война России против Украины
NEWS
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
67-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Артиллерия НАТО. Какое оружие союзники передают Украине спустя два месяца войны