Обстрел эвакуации из психбольницы под Харьковом: появились новые подробности

По данным следователей, врачи под обстрелами пытались эвакуировать пациентов областной психбольницы, однако во время эвакуации российская армия начала обстреливать населенный пункт.

"В результате обстрела погибли четверо медицинских работников больницы. Двое из погибших медиков во время обстрела находились в машине: российский танк выстрелил прямо в их автомобиль", - говорится в заявлении.

Ранения получили двое пациентов и местный житель. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.