Обстріл евакуації з психлікарні під Харковом: з'явилися нові подробиці

За даними слідчих, лікарі під обстрілами намагались евакуювати пацієнтів обласної психіатричної лікарні, проте під час евакуації російська армія почала обстрілювати населений пункт.

"Внаслідок обстрілу загинуло четверо медичних працівників лікарні. Двоє із загиблих медиків під час обстрілу перебували в автівці: російський танк вистрілив прямо в їх автомобіль", - йдеться у заяві.

Поранення отримали двоє пацієнтів та місцевий мешканець. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни.