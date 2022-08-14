Обстрел Донецкой области оккупанты убили 2 гражданских, еще 10 ранены

В Донецкой области в результате обстрелов российскими войсками за сутки погибли два мирных человека. Еще 10 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.

"За 13 августа россияне убили 2 мирных жителей Донетчины - в Красногоровке. Еще 10 человек получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - написал Кириленко.

Напомним, что днем ранее российские оккупанты использовали "Искандеры" и "Ураганы" для уничтожения гражданской инфраструктуры в Донецкой области.

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