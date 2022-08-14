Обстрел Донецкой области оккупанты убили 2 гражданских, еще 10 ранены
Фото: из-за обстрелов Донецкой области погибли еще 2 гражданских, 10 ранены (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Донецкой области в результате обстрелов российскими войсками за сутки погибли два мирных человека. Еще 10 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
"За 13 августа россияне убили 2 мирных жителей Донетчины - в Красногоровке. Еще 10 человек получили ранения. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - написал Кириленко.
Напомним, что днем ранее российские оккупанты использовали "Искандеры" и "Ураганы" для уничтожения гражданской инфраструктуры в Донецкой области.
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