Обстріл Донецької області: окупанти вбили 2 цивільних, ще 10 поранені
Фото: через обстріли Донецької області загинули ще 2 цивільних, 10 поранені (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Донецькій області внаслідок обстрілів російськими військами за добу загинули двоє мирних людей. Ще 10 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
"За 13 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - у Красногорівці. Ще 10 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - написав Кириленко.
Нагадаємо, що днем раніше російські окупанти використовували "Іскандери" та "Урагани" для знищення цивільної інфраструктури у Донецькій області.
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