Обстрел Днепропетровской области: ракета попала в казарму, погибли 10 человек

Российские войска утром 27 мая нанесли ракетный удар по полигону Национальной гвардии в Днепропетровской области. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Общсовета Днепра Геннадия Корбана в эфире "Днепр TV" .

По его словам, Россия применила крылатые ракеты "Искандер-К". Запуск осуществили из Ростовской области. Из трех ракет лишь одна попала в цель - казарму с военными.

"Был прилет ракеты "Искандера" на полигон Нацгвардии сегодня утром. Есть погибшие, к сожалению, около 10 погибших, около 30-35 раненых. Это при том, что военные старались соблюдать меры предосторожности и большинство личного состава было рассредоточено. Но тем не менее есть некий приказ министра обороны, по которому в одном месте концентрация военных не может быть больше 20 человек", - заявил он.

Корбан отметил, что на месте работают полиция, спасатели и военная комендатура.