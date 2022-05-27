Ночной удар по Днепропетровской области. Зафиксированы серьезные разрушения, спасатели ищут людей
Спасатели в Днепропетровской области (Фото: facebook.com/mnsdne)
Ночью и ранним утром оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области, зафиксировано несколько "прилетов". Как сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, имеют место серьезные разрушения, спасатели разбирают завалы и ищут людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Валентина Резниченко.
Напомним, что 18 мая в Днепре прогремели взрывы. Впоследствии стало известно, что российские оккупанты нанесли по Днепру ракетные удары.
Одна из ракет была сбита системами противовоздушной обороны ВСУ, а вторая попала в объект транспортной инфраструктуры. Сообщалось о трех пострадавших.
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