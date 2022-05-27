Обстріл Дніпропетровської області: ракета влучила у казарму, загинули 10 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Громради Дніпра Геннадія Корбана в ефірі "Дніпро TV" .

За його словами, Росія застосувала крилаті ракети "Іскандер-К". Запуск здійснили з Ростовської області. З трьох ракет лише одна потрапила в ціль - казарму з військовими.

"Був приліт ракети "Іскандера" на полігон Нацгвардії сьогодні вранці. Є загиблі, на жаль, близько 10 загиблих, близько 30-35 поранених. Це при тому, що військові намагалися дотримуватися запобіжних заходів і більшість особового складу було розосереджено. Але тим не менш є якийсь наказ міністра оборони, за яким в одному місці концентрація військових не може бути більшою за 20 осіб", - заявив він.

Корбан зазначив, що на місці працюють поліція, рятувальники та військова комендатура.