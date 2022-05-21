Обстрел длится более часа. Российские военные ракетами бьют по Сумскому району

В субботу, 21 мая, российские военные обстреливают Сумской район ракетами со своей территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы региона Дмитрия Живицкого.

"Более часа враг ведет огонь со своей территории из ракетных систем залпового огня по территории Сумского района", - написал он.

Кроме того, по словам главы области, в 9 утра Россия со своей территории вела артобстрелы территорий Белопольской общины.