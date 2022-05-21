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Обстріл триває понад годину. Російські військові ракетами гатять по Сумському району

Фото: російські військові ракетами гатять по Сумському району (nationalinterest.org)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 21 травня, російські військові обстрілюють Сумський район ракетами зі своєї території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови регіону Дмитра Живицького.

"Понад годину ворог веде вогонь зі своєї території з ракетних систем залпового вогню по території Сумського району", - написав він.

Крім того, за словами очільника області, о 9 ранку Росія зі своєї території вела артобстріл територій Білопільської громади.

Як повідомлялось, у суботу вранці, 21 травня, російські окупаційні війська обстріляли з артилерії Сумську область. Дісталося Есманській громаді Шосткинського району.

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Сумская область