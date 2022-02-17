UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Обстрел детсада в Станице Луганской. Кулеба призвал партнеров немедленно отреагировать

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обратился к международным партнерам по обстрелу боевиками детсада в Станице Луганской. Он призвал немедленно отреагировать на нарушение Россией минских договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в Twitter.

"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение минских соглашений со стороны России в условиях и так напряженной ситуации в области безопасности", - написал Кулеба.

Напомним, сегодня российские-оккупационные войска обстреляли из артиллерии Станицу Луганскую. Снаряд попал в детский сад, пострадали два человека.

Позже стало известно, что в результате обстрелов половина населенного пункта осталась без света, военные начали эвакуировать мирных жителей в укрытие.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД УкраиныРоссийская ФедерацияСтаница Луганская