Обстріл дитсадка в Станиці Луганській. Кулеба закликав партнерів негайно відреагувати

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до міжнародних партнерів щодо обстрілу бойовиками дитсадка в Станиці Луганській. Він закликав негайно відреагувати на порушення Росією мінських домовленостей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.
"З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", - написав Кулеба.
Нагадаємо, сьогодні роросійсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Снаряд влучив у дитячий садок, постраждали дві людини.
Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілів половина населеного пункту залишилася без світла, військові почали евакуйовувати мирних мешканців в укриття.