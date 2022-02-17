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Обстріл дитсадка в Станиці Луганській. Кулеба закликав партнерів негайно відреагувати

Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до міжнародних партнерів щодо обстрілу бойовиками дитсадка в Станиці Луганській. Він закликав негайно відреагувати на порушення Росією мінських домовленостей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву в Twitter.

"З окупованої території Донбасу з тяжкої зброї обстріляне українське село Станиця Луганська. Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ми закликаємо всіх партнерів негайно засудити це серйозне порушення Мінських угод з боку Росії в умовах і так напруженої ситуації в галузі безпеки", - написав Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні роросійсько-окупаційні війська обстріляли з артилерії Станицю Луганську. Снаряд влучив у дитячий садок, постраждали дві людини.

Пізніше стало відомо, що внаслідок обстрілів половина населеного пункту залишилася без світла, військові почали евакуйовувати мирних мешканців в укриття.

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МЗСРосійська ФедераціяСтаниця Луганска