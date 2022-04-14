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Обстріл у Чернігівській області. Окупанти застосували ракету "Точка У"

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Чернігівська область, Четвер 14 квітня 2022 18:00
Обстріл у Чернігівській області. Окупанти застосували ракету "Точка У" Фото: Чернігівську область обстріляли "Точкою-У" (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти при обстрілі міста Городня Чернігівської області застосували ракету "Точка-У". Використання цього озброєння заборонене міжнародним правом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

Зазначається, що російська армія влучила в приватні будинки на околиці Городні.

"Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення Чернігівщини з забороненого міжнародним правом озброєння. Сьогодні загарбники поцілили в один з приватних будинків в районі Городні. Попередньо, удар був нанесений з тактичного ракетного комплексу "Точка-У"", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про обстріл Городні, що під Черніговом, стало відомо вдень 14 квітня. За попередніми даним, ніхто не постраждав.

Також додамо, що в Чернігівській області відновила роботу спеціальна багатоканальна лінія виклику поліції за коротким номером "102".

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