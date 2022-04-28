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Обстріл лікарні в Сєвєродонецьку: медзаклад залишився без води і світла

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Севєродонецьк, Четвер 28 квітня 2022 08:51
Обстріл лікарні в Сєвєродонецьку: медзаклад залишився без води і світла Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

В Сєвєродонецьку Луганської області лікарня залишилася без світла і води через обстріл окупантів. Це один із двох функціонуючих медзакладів регіону, де надається допомога постраждалим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"На Луганщині залишилися усього дві лікарні, де надається допомога постраждалому населенню, - в Сєвєродонецьку та Лисичанську. Як бачите, можливості однієї з них російська армія дещо обмежила. Руйнувань різного значення зазнали три поверхи. На одному з них сталося пряме влучання снаряду в палату. Жінка, яка там знаходилася, загинула на місці. До речі, її було госпіталізовано на минулому тижні з осколковими пораненням ніг", - написав Гайдай.

За його словами, також на території медзакладу пошкоджено котельню та складські приміщення. Після обстрілів в лікарні зникли світло і вода.

Однак, лікарі продовжують надавати допомогу населенню.

Нагадаємо, що обстріл лікарні окупантами в Сєвєродонецьку стався 27 квітня.

Додамо, протягом вчорашнього дня російські окупанти сильно обстрілювали місто Лисичанськ Луганської області, в результаті чого було знищено 13 житлових будинків.

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Сєвєродонецьк Війна Росії проти України
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