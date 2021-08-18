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Под обстрел боевиков на Донбассе попала мирная жительница

Автор: РБК-Украина

Боевики на Донбассе накануне обстреляли Золотое-4 (Луганская область). В результате обстрела ранения получила мирная жительница.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОГА.

По словам главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, вчера боевики пять раз обстреляли населенные пункты вблизи линии разграничения из минометов и противотанковых гранатометов.

"17 августа российско-оккупационные войска ранили женщину из Золотого-4, которая попала в больницу", - отметил он.

В результате обстрела женщина 1973 года рождения получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы. Ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.

Кроме того, огнестрельное ранение получил военнослужащий в результате обстрела позиций ВСУ в Причепиловке.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о ранении украинского военного на Донбассе.

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ЛуганскДонбассБоевики на Донбассе