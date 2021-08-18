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Під обстріл бойовиків на Донбасі потрапила мирна мешканка

Автор: РБК-Україна

Бойовики на Донбасі напередодні обстріляли Золоте-4 (Луганська область). В результаті обстрілу поранення отримала мирна мешканка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОДА.

За словами голови Луганської ОДА Сергія Гайдая, вчора бойовики п'ять разів обстріляли населені пункти поблизу лінії розмежування з мінометів і протитанкових гранатометів.

"17 серпня російсько-окупаційні війська поранили жінку з Золотого-4, яка потрапила до лікарні", - зазначив він.

В результаті обстрілу жінка 1973 року народження отримала мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення лівого передпліччя, плечового і колінного суглобів, лівої стопи. Її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.

Крім того, вогнепальне поранення отримав військовослужбовець в результаті обстрілу позицій ЗСУ в Причепилівці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про поранення українського військового на Донбасі.

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