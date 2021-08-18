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Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь 11 раз, ранен украинский военный

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Среда 18 августа 2021 08:11
Сутки на Донбассе: боевики открывали огонь 11 раз, ранен украинский военный Фото: на Донбассе ранен украинский военный (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

За прошедшие сутки, 17 августа, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов ранен украинский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, вблизи Прицепиловки противник дважды обстреливал позиции украинских военных из стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Водяное, что возле Донецка, вооруженные формирования Российской Федерации применяли минометы 120-го калибра.

Возле поселка Пески враг трижды вел огонь из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Новолуганского оккупанты обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Золотого-4 российские наемники трижды вели огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На обстрелы противника силы ООС открывали ответный огонь.

По состоянию на 7 часов утра, 18 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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