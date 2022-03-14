Обстрел базы вблизи Львова говорит об опасности поставок оружия Украине, - МИД Венгрии

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал обстрел российскими оккупантами Яворовского полигона вблизи Львова. Он считает, что такие действия РФ подтверждают опасность поставок оружия Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление венгерского министра в Facebook.
По его мнению, Россия атаковала полигон, что расположен неподалеку от границы с Польшей, потому что думала, что на Яворовской базе находится иностранное оружие.
Глава МИД добавил, что власти Венгрии не будут менять своего решения касательно поставок оружия Украине, а также не будут посылать солдат.
"Правительство приняло четкие решения: мы не будем посылать ни солдат, ни оружия, и не позволим ввозить через нас в Украину смертоносное оружие... Запрет на передачу оружия - это угроза безопасности. Мы приняли четкое решение и остаемся при своем решении: Венгрия не должна втягиваться в войну!" - написал министр.
Напомним, вчера оккупанты нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону во Львовской области, в результате чего погибли 9 человек.
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