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Ракетный удар по Яворовскому полигону: погибли 9 человек, еще почти 60 пострадали

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Львовская область, Воскресенье 13 марта 2022 10:23
Ракетный удар по Яворовскому полигону: погибли 9 человек, еще почти 60 пострадали Фото: глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий (t me kozytskyy_maksym_official)
Автор: Артем Горовенко

В результате ракетного удара по Яворовскому полигону во Львовской области погибли 9 человек. Еще 57 человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

По его словам, российская авиация выпустила около 30 ракет, часть из них сбила противовоздушная оборона.

"Под удар попал Яворовский полигон. На данный момент 57 человек травмированы и находятся в больницах. Девять героев погибли, это подтвержденные данные. Продолжается тушение пожара", - отметил он.

Напомним, сегодня утром во Львове были слышны взрывы и звуки сирен о воздушной тревоге. Сообщалось, что украинские системы противовоздушной обороны работали по российским ракетам.

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Львовская область Яворовский полигон Война России против Украины
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