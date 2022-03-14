RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Обстріл бази поблизу Львова говорить про небезпеку поставок зброї Україні, - МЗС Угорщини

Автор: Наталія Юрченко

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прокоментував обстріл російськими окупантами Яворівського полігону поблизу Львова. Він вважає, що такі дії РФ підтверджують небезпеку поставок зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву угорського міністра в Facebook.

На його думку, Росія атакувала полігон, що розташований неподалік від кордону з Польщею, тому що думала, що на Яворівській базі знаходиться іноземна зброя.

Глава МЗС додав, що влада Угорщини не змінюватиме свого рішення щодо поставок зброї Україні, а також не посилатиме солдатів.

"Уряд прийняв чіткі рішення: ми не будемо посилати ні солдатів, ні зброї, і не дозволимо ввозити через нас в Україну смертоносну зброю... Заборона на передачу зброї - це загроза безпеці. Ми прийняли чітке рішення і залишаємося при своєму рішенні: Угорщина не повинна втягуватися у війну!"- написав міністр.

Нагадаємо, вчора окупанти завдали ракетного удару по Яворівському полігону у Львівській області, в результаті чого загинули 9 осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниВторгнення Росії до УкраїниУгорщина