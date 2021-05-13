Обстрел автомобиля и 8 нарушений "тишины": боевики на Донбассе активизировались

Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а возле Катериновки - еще и из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Гнутово боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, а в пригороде Водяного - из ручных противотанковых гранатометов. Возле Авдеевки боевики обстреливали украинские позиции из подствольных гранатометов.

Недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

"В результате вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования. К счастью, никто не пострадал", - отметили в штабе.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.