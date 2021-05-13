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Обстріл автомобіля та 8 порушень "тиші": бойовики на Донбасі активізувались

Автор: Анастасія Рокитна

Бойовики на Донбасі активізувались, за минулу добу здійснили 8 порушень "тиші". Крім того, окупанти обстріляли автомобіль групи розмінування.

Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил.

Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Катеринівки - ще й з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Гнутове бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів, а у передмісті Водяного - з ручних протитанкових гранатометів. Біля Авдіївки бойовики обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів.

Неподалік селища Мирне противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

"Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначили в штабі.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Нагадаємо, у Тристоронній контактній групі розповіли, чи може підозра Віктору Медведчуку вплинути на мирний процес по Донбасу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що снайперські прицільні постріли на Донбасі майже пішли в минуле.

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