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Обстрел аэродрома в Луцке: оккупант запустил четыре крылатые ракеты из района Черного моря

Автор: Сергей Пышкин

Во время авиаудара по аэропорту Луцка, оккупант применил четыре крылатые ракеты. Вероятно, они были запущены из района Черного моря.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Волынской ОГА Юрия Погуляйко.

"По информации военных, обстрел состоялся 4-мя крылатыми ракетами. По оценкам командования, возможно были выпущены с бомбардировщика армии РФ из района Черного моря",- пишет Погуляйко.

Напомним, РБК-Украина писало о том, количество погибших в результате авиаудара по Луцкому аэропорту возросло до четырех человек.

Война России против Украины продолжается шестнадцатый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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