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Обстріл аеродрому в Луцьку: окупант запустив чотири крилаті ракети з району Чорного моря

Автор: Сергій Пишкін

Під час авіаудару по аеропорту Луцьку, окупант застосував чотири крилаті ракети. Ймовірно, вони були запущені з району Чорного моря.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Волинської ОДА Юрія Погуляйка.

"За інформацією військових, обстріл відбувся 4-ма крилатими ракетами. За оцінками командування, можливо були випущені з бомбардувальника армії РФ з району Чорного моря",- пише Погуляйко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, кількість загиблих внаслідок авіаудару по луцькому аеропорту зросла до чотирьох осіб.

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