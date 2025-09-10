Обставини змінилися: у Франції зробили заяву про військову допомогу Україні
Франція підтверджує незмінність своєї військової підтримки Україні, попри політичну нестабільність у країні та необхідність призначення нового прем'єр-міністра.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр у справах Європи Бенджамін Хаддад агентству Reuters.
За його словами, військова допомога Франції Україні триватиме, попри політичні потрясіння в країні, пов'язані з необхідністю призначення п'ятого прем'єр-міністра менш ніж за два роки.
Підтримка України - міжпартійне питання
Хаддад, який за останній рік пережив зміну двох прем'єр-міністрів, наголосив, що його візит до України в четвер відбудеться незалежно від того, хто посяде посаду глави уряду. Міністр зазначив, що підтримка України є міжпартійним питанням і об'єднує як соціалістів, так і республіканців та центристів. За його словами, це фундаментально для національних інтересів Франції.
Оборонний бюджет і нові поставки
Міністр уточнив, що оборонний бюджет країни збережено і його збільшення було захищено в останні роки. Він підтвердив, що Франція продовжить нарощувати військову підтримку України та що його візит до Києва стане важливим сигналом. Президент Еммануель Макрон уже пообіцяв виділити додатково 2 мільярди євро військової допомоги Україні цього року.
Політична сцена і спадкоємність влади
Хаддад утримався від коментарів щодо можливої кандидатури нового прем'єр-міністра після того, як Франсуа Байру не отримав вотум довіри з питань вирішення бюджетного дефіциту. За інформацією джерел в уряді, міністра оборони Себастьяна Лекорню розглядають як можливого наступника, що свідчить про прагнення забезпечити спадкоємність у державній політиці.
Нагадуємо, що Франція і Німеччина запропонували ЄС включити російську нафтову компанію "Лукойл" до 19-го пакету санкцій проти Росії. У спільному зверненні країни підкреслили, що доходи від експорту нафти і газу служать ключовим джерелом фінансування військових операцій Москви проти України.
Зазначимо, що французьке міністерство оборони уклало угоду з консорціумом MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales і CILAS на розробку прототипу потужної лазерної зброї, призначеної для нейтралізації дронів.