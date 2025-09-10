Обстоятельства изменились: во Франции сделали заявление о военной помощи Украине
Франция подтверждает неизменность своей военной поддержки Украине, несмотря на политическую нестабильность в стране и необходимость назначения нового премьер-министра.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр по делам Европы Бенджамин Хаддад агентству Reuters.
По его словам, военная помощь Франции Украине будет продолжаться, несмотря на политические потрясения в стране, связанные с необходимостью назначения пятого премьер-министра менее чем за два года.
Поддержка Украины — межпартийный вопрос
Хаддад, который за последний год пережил смену двух премьер-министров, подчеркнул, что его визит в Украину в четверг состоится вне зависимости от того, кто займёт пост главы правительства. Министр отметил, что поддержка Украины является межпартийным вопросом и объединяет как социалистов, так и республиканцев и центристов. По его словам, это фундаментально для национальных интересов Франции.
Оборонный бюджет и новые поставки
Министр уточнил, что оборонный бюджет страны сохранён и его увеличение было защищено в последние годы. Он подтвердил, что Франция продолжит наращивать военную поддержку Украины и что его визит в Киев станет важным сигналом. Президент Эммануэль Макрон уже пообещал выделить дополнительно 2 миллиарда евро военной помощи Украине в этом году.
Политическая сцена и преемственность власти
Хаддад воздержался от комментариев относительно возможной кандидатуры нового премьер-министра после того, как Франсуа Байру не получил вотум доверия по вопросам решения бюджетного дефицита. По информации источников в правительстве, министр обороны Себастьян Лекорню рассматривается как возможный преемник, что свидетельствует о стремлении обеспечить преемственность в государственной политике.
Напоминаем, что Франция и Германия предложили ЕС включить российскую нефтяную компанию «Лукойл» в 19-й пакет санкций против России. В совместном обращении страны подчеркнули, что доходы от экспорта нефти и газа служат ключевым источником финансирования военных операций Москвы против Украины.
Отметим, что французское министерство обороны заключило соглашение с консорциумом MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS на разработку прототипа мощного лазерного оружия, предназначенного для нейтрализации дронов.