Обстановка змінилась. В Генштабі розповіли про ситуацію на Харківському напрямку

"На Харківському напрямку противник активних дій не проводив. Сили оборони докладають максимум зусиль для посилення позицій, поповнення резервів, ведення розвідки та тримають дії ворога під вогневим контролем", - йдеться у повідомленні.

Втрати РФ на Харківському напрямку

За уточненими даними, за минулу добу загальні втрати агресора у Харківській області склали 209 окупантів, 43 одиниці техніки. Українські захисники знищили бойову броньовану машину, чотири артсистеми, 11 автомобілів та 11 БпЛА.

Крім того пошкоджено три танки, одну бойову броньовану машину, три артсистеми, чотири автомобілі.

Ситуація на Куп'янському напрямку

На Куп’янському напрямку підрозділи наших військ відбивають атаку противника в напрямку населеного пункту Берестове.

Ситуація контрольована. ЗСУ здійснюють заходи з посилення позицій переднього краю оборони, за можливості переймають ініціативу для покращення тактичного положення", - додали у Генштабі.

Наступ РФ у Харківській області

ЗСУ вже більше тижня, з 10 травня, відбивають наступ російських військ у Харківській області. За цей час із прикордонних районів регіону евакуювали майже 10 тисяч людей.

Як розповів у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський, ЗСУ цього тижня змогли додати більше впевненості на Харківському напрямку.

При цьому в інтерв'ю AFP президент зазначив, що наступ Росії в Харківській області може бути лише "першою хвилею" атак.