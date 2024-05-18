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З прикордоння Харківської області евакуювали вже майже 10 тисяч людей (відео)

Харків, Субота 18 травня 2024 09:15
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З прикордоння Харківської області евакуювали вже майже 10 тисяч людей (відео) Фото: з 10 травня з прикордоння Харківської області евакуйовано 9900 людей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З прикордонних сіл Харківської області евакуйовано вже 9900 людей. Зокрема, лише з Вовчанська вивезено п'яту частину від цієї кількості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Триває евакуація людей з населених пунктів Вовчанської громади Харківської області. Співробітники ДСНС та Нацполіції спільно з волонтерами та представниками місцевих громад продовжують проводити евакуаційні заходи", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними рятувальників, з прикордонних населених пунктів Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже понад 9900 жителів.

"Тільки з Вовчанської громади було евакуйовано біля 2500 людей", - додали у ДСНС.

Ситуація у Харківській області

10 травня російські війська розпочали новий наступ у Харківській області, через що активізувалися обстріли прикордонних сіл та міста Волчанська.

Наразі ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію, але вона продовжує залишатися важкою.

При цьому атаки РФ на мирне населення не вщухають. До цього повідомлялося про евакуацію 4000 людей із Харківської області з 10 травня.

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