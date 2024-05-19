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Обстановка изменилась. В Генштабе рассказали о ситуации в Харьковском направлении

Фото: в Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на Харьковском направлении 19 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска снизили до нуля активность на Харьковском направлении. При этом ВСУ нанесли врагу значительные потери на этом участке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Силы обороны прилагают максимум усилий по усилению позиций, пополнению резервов, ведению разведки и держат действия врага под огневым контролем", - говорится в сообщении.

Потери РФ в Харьковском направлении

По уточненным данным, за минувшие сутки общие потери агрессора в Харьковской области составили 209 оккупантов, 43 единицы техники. Украинские защитники уничтожили боевую бронированную машину, четыре артсистемы, 11 автомобилей и 11 БпЛА.

Кроме того, повреждены три танка, одна боевая бронированная машина, три артсистемы, четыре автомобиля.

Ситуация на Купянском направлении

На Купянском направлении подразделения украинских войск отражают атаку противника в направлении населенного пункта Берестово.

Ситуация контролируется. ВСУ осуществляют меры по усилению позиций переднего края обороны, по возможности перенимают инициативу по улучшению тактического положения", - добавили в Генштабе.

Наступление РФ в Харьковской области

ВСУ уже больше недели, с 10 мая, отбивают наступление российских войск в Харьковской области. За это время из приграничных районов региона эвакуировали почти 10 тысяч людей.

Как рассказал в своем вечерном обращении президент Украины Владимир Зеленский, ВСУ на этой неделе смогли добавить больше уверенности на Харьковском направлении.

При этом в интервью AFP президент отметил, что наступление России в Харьковской области может быть только "первой волной" атак.

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