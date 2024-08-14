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Обстановка дуже складна. В Донецькій ОВА назвали пріоритетні цілі росіян

Фото: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін (facebook.com_vadym.filashkin)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові щоденно намагаються прорвати оборону українських захисників. Однак наразі безуспішно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону.

Філашкін заявив, що ворог кожного дня намагається прорвати оборону військових ЗСУ на всіх напрямках. Однак він зазначив, що завдяки злагодженим діям українських захисників зробити йому це не вдається.

"Обстановка дуже складна. У ворога пріоритет - захопити місто Покровськ та місто Мирноград", - наголосив він.

Нагадаємо, що наразі Покровський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Дій військових РФ відчуваються там найбільш активно.

Минулого тижня, на тлі ворожої агресії, стало відомо, що влада Донецької області вирішила посилити комендантську годину. У населених пунктах біля лінії фронту вона з 12 серпня діє з 17:00 до 09:00.

Мало того, за даними Генштабу ЗСУ, вчора, 13 серпня, на Покровському напрямку відбулося понад третину всіх боїв на фронті.

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ДонецькПокровськВійна Росії проти України