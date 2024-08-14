Обстановка дуже складна. В Донецькій ОВА назвали пріоритетні цілі росіян

Нагадаємо, що наразі Покровський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Дій військових РФ відчуваються там найбільш активно.

Минулого тижня, на тлі ворожої агресії, стало відомо, що влада Донецької області вирішила посилити комендантську годину. У населених пунктах біля лінії фронту вона з 12 серпня діє з 17:00 до 09:00.

Мало того, за даними Генштабу ЗСУ, вчора, 13 серпня, на Покровському напрямку відбулося понад третину всіх боїв на фронті.

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