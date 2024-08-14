Обстановка очень сложная. В Донецкой ОВА назвали приоритетные цели россиян

Напомним, что Покровское направление остается одним из самых сложных на фронте. Действия военных РФ ощущаются там наиболее активно.

На прошлой неделе, на фоне враждебной агрессии, стало известно, что власти Донецкой области решили усилить комендантский час. В населенных пунктах у линии фронта она с 12 августа действует с 17:00 до 09:00.

Более того, по данным Генштаба ВСУ, вчера, 13 августа, на Покровском направлении произошло более трети всех боев на фронте.

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