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Обстановка на Донбасі: поранений український військовий, противник застосував артилерію

Новини » Надзвичайні події     27.06.2020 - 07:28
Обстановка на Донбасі: поранений український військовий, противник застосував артилерію
Фото: бойові дії (mil.gov.ua)

У бойовиків один загиблий та двоє поранені

На Донбасі ситуація знову загострилася, протягом 26 червня окупаційні війська дев'ять разів обстріляли українські позиції. Як наслідок - поранений один військовий.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил.

Вказується що незаконні збройні російські формування застосували при цьому заборонені артилерійські системи калібру 122 мм, а також 120 мм та 82 мм міномети, гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

Обстріли зафіксовано тричі поблизу населеного пункту Кримське, а також неподалік Катеринівки, Новоолександрівки і Новозванівки. Вогневу активність окупантів зафіксували і на околицях Хутору Вільний, неподалік Шумів та біля населеного пункту Славне.

"Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби один військовослужбовець Об'єднаних сил отримали поранення. Його було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано необхідну медичну допомогу", - зазначили у штабі.

У відповідь на агресію українським військам теж довелося відкривати вогонь. У результаті противник припинив обстріли. Розвідка повідомила, що внаслідок цього 26 червня було знищено одного та поранено двох бойовиків.

Від початку цієї доби, 27 червня, бойовики відкривали вогонь два рази - у передмісті Авдіївки і неподалік Водяного. Втрат у сладі Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, на Донбасі від початку 2020 року під обстрілами бойовиків загинули 18 українських військовослужбовців, поранення отримали 125 воїнів.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України ДонбасобстрелООС
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