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Обслуживание на украинском языке: названы самые частые нарушения

Автор: Дмитрий Левицкий

В период с 16 января по 11 февраля офис языкового омбудсмена получил обращения от 605 граждан из разных областей Украины. Украинцы жалуются на нарушение их права на получение информации и услуг на государственном языке.

Об этом рассказал языковой омбудсмен Тарас Креминь на странице в Facebook.

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Больше всего жалоб поступило из Киева и Киевской области - 276. Меньше всего жалуются на нарушение жители восточных, южных и западных областей: Луганская область - 7, Черкасская - 6, Донецк - 4, Тернопольская - 4, Днепропетровская, Ровенская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Хмельницкая по 2 обращения.

Подавляющее большинство жалоб, а именно 281, касается отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг и интернет-магазинов. Еще 126 граждан пожаловались на препятствия и ограничения в пользовании украинским языком в сфере обслуживания, 53 из них - жители Киева.

Кроме того, языковой омбудсмен продолжает получать сообщения об использовании негосударственного языка депутатами местных советов городов Николаева, Одессы, Днепра, Запорожья, а также о возможных нарушениях языкового законодательства в сфере образования.

Напомним, 16 января вступила в силу часть закона о языке, которая регулирует использование государственного языка в сфере обслуживания. Обслуживание на украинском языке стало обязательным для всех заведений сферы услуг.

Как писало РБК-Украина, социологические опросы свидетельствуют о том, что обязательное обслуживание на украинском языке поддерживают две трети граждан.

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