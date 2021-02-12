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Обслуговування українською: названо найчастіші порушення

Автор: Дмитро Левицький

У період з 16 січня по 11 лютого офіс мовного омбудсмена отримав звернення від 605 громадян з різних областей України. Українці скаржаться на порушення їх права на отримання інформації та послуг державною мовою.

Про це розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь на сторінці у Facebook.

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Найбільше скарг надійшло з Києва та Київської області - 276. Найменше скаржаться на порушення мешканці східних, південних та західних областей: Луганська область - 7, Миколаївська - 6, Донецька - 4, Тернопільська - 4, Херсонська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Хмельницька по 2 звернення.

Переважна більшість скарг, а саме 281, стосується відсутності української версії сайтів про надання послуг та інтернет-магазинів. Ще 126 громадян поскаржилися на перешкоди та обмеження у користуванні українською у сфері обслуговування, 53 з них - мешканці Києва.

Крім того, мовний омбудсмен продовжує отримувати повідомлення про використання недержавної мови депутатами місцевих рад міст Миколаєва, Одеси, Дніпра, Запоріжжя, а також про можливі порушення мовного законодавства у сфері освіти.

Нагадаємо, 16 січня набула чинності частина закону про мову, яка регулює використання державної мови у сфері обслуговування. Обслуговування українською мовою стало обов'язковим для всіх закладів сфери послуг.

Як писало РБК-Україна, соціологічні опитування свідчать про те, що обов'язкове обслуговування українською підтримують дві третини громадян.

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